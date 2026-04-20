В Госдуме хотят запретить коллекторов и МФО

Деятельность коллекторов и микрофинансовых организаций (МФО) следует запретить. С подобной инициативой выступил депутат СРЗП Сергей Миронов.
«Бандитским методом вытряхивают деньги [коллекторы и МФО], как угодно: шантажом, угрозой физической [расправы]», — пояснил парламентарий для ТАСС.
Как отметил Миронов, МФО часто работают в тандеме с коллекторами. Иногда они самостоятельно занимаются взысканием.
По словам Миронова, МФО ориентируются на уязвимые категории населения и молодежь, прививая им «бездумное и безответственное отношение к заёмным средствам».
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники стали обманывать россиян, обещая возврат переплаты по микрозаймам.
В конце 2025 года в России усилили требования к микрофинансовым организациям. Теперь максимальный размер микрозайма для МФО увеличился с 5 млн до 15 млн рублей.