В Госдуме хотят запретить коллекторов и МФО

Миронов предложил запретить деятельность коллекторов для безопасности молодежи.

Источник: Комсомольская правда

Деятельность коллекторов и микрофинансовых организаций (МФО) следует запретить. С подобной инициативой выступил депутат СРЗП Сергей Миронов.

«Бандитским методом вытряхивают деньги [коллекторы и МФО], как угодно: шантажом, угрозой физической [расправы]», — пояснил парламентарий для ТАСС.

Как отметил Миронов, МФО часто работают в тандеме с коллекторами. Иногда они самостоятельно занимаются взысканием.

По словам Миронова, МФО ориентируются на уязвимые категории населения и молодежь, прививая им «бездумное и безответственное отношение к заёмным средствам».

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники стали обманывать россиян, обещая возврат переплаты по микрозаймам.

В конце 2025 года в России усилили требования к микрофинансовым организациям. Теперь максимальный размер микрозайма для МФО увеличился с 5 млн до 15 млн рублей.