Новосибирская область перечислила в бюджет РФ 131 млрд рублей в 2026 году

За первые три месяца 2026 года Новосибирская область направила в консолидированный бюджет страны 131 миллиард рублей. Это на 27,2 миллиарда больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Новосибирской области.