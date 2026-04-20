Новосибирская область перечислила в бюджет РФ 131 млрд рублей в 2026 году

За первые три месяца 2026 года Новосибирская область направила в консолидированный бюджет страны 131 миллиард рублей. Это на 27,2 миллиарда больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Новосибирской области.
В федеральную казну ушло 60,7 миллиарда рублей, что на 20,8 миллиарда превышает показатели января-марта 2025 года. Рост составил 52,3%. Доля регионального бюджета от общей суммы поступлений достигла 54% — это 70,2 миллиарда рублей, рассказала начальник аналитического отдела управления Жанна Скоробогатова. По сравнению с первым кварталом прошлого года доходы области выросли на 6,4 миллиарда, или на 10%.
В бюджеты городов и районов области поступило 12,3 миллиарда рублей, прибавив 900 миллионов к прошлогоднему уровню (рост 7,5%). Регион выполнил бюджетные назначения на первый квартал на 103,5%, областной бюджет — на 102,7%, а местные бюджеты — на 107,8%. Поступления страховых взносов увеличились на 1,4 миллиарда и достигли 59,9 миллиарда рублей, рост к аналогичному периоду 2025 года составил 2,3%.