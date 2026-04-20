Раскрыт план индексации пенсий на 2027 год

В 2027 году в России планируется проведение двукратной индексации страховых пенсий, которая может состояться в феврале и апреле.

Источник: ДЕЙТА

Об этом в комментарии ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ИА DEITA.RU. По его словам, такая модель повышения пенсий может быть взята за основу при условии, что осенью при формировании бюджета не будут приняты иные решения.

Общий порядок проведения индексации предусматривает увеличение размера выплат 1 февраля на уровень фактической инфляции за предыдущий год, и доиндексации 1 апреля — в зависимости от финансовых возможностей бюджета Социального фонда России.

Нилов отметил, что в предыдущие годы индексацию проводили в начале календарного года. В 2025 году страховые пенсии были проиндексированы с 1 января и дополнительно увеличены 1 февраля. В 2026 году повышение пенсий составило 7,6% — выше уровня инфляции, и вступило в силу также с 1 января, напомнил парламентарий.