В Новосибирской области восстановят поголовье изъятого скота

В Карасукском округе завершили приём заявок на покупку скота для личных подсобных хозяйств, пострадавших из-за вспышки опасного заболевания.

Источник: НДН.ИНФО

Как отметили в пресс-службе округа, эта мера поддержки поможет восстановить поголовье животных у семей, которые столкнулись с трудностями из-за вспышки особо опасного заболевания. В ближайшее время хозяйства Чернокурьинского территориального подразделения начнут закупку животных.

Планируется приобрести 48 тёлок молочного направления, 135 тёлок мясного направления, 131 бычка, 81 свинью и 185 овец. Работы по закупке и распределению скота начнутся уже в ближайшее время. Для личных подсобных хозяйств и малых фермерских предприятий планируется восстановление поголовья за счёт местных ресурсов региона.

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области составило списки сельскохозяйственных организаций, которые готовы предоставить пострадавшим хозяйствам нужное количество животных.

Татьяна Картавых.