В России хотят упростить взыскание долгов по ЖКХ: готовится законопроект

В Минстрое рассказали о подготовке законопроекта о списании долгов за ЖКХ в формате онлайн. Норма рассчитана на работу по всей стране. Об этом рассказал «Известиям» источник в ведомстве.
Уточняется, что после успешного эксперимента в 19 регионах нововведение может вступить в силу.
«Собираемость платежей граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг, составляет 96,8%», — уточнил собеседник издания.
Минстрой планирует распространить онлайн-взыскание долгов ЖКХ на все регионы. Однако точные сроки внесения законопроекта в Думу пока не определены.
Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что в ближайшее время в России могут измениться условия семейной ипотеки. По прогнозам, новый механизм будет направлен на стимулирование рождаемости.