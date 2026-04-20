В Перми из-за провала асфальта изменили маршруты общественного транспорта

Автобусы пропускают остановку «Муравейник».

Провал асфальта в центре Перми привёл к изменению схем маршрутов общественного транспорта, сообщает региональный Минтранс.

Межмуниципальные маршруты №№ 344 и 442, следующие до посёлков Юг и Мулянка, в направлении из Перми не будут заезжать на остановку «Муравейник». Вместо этого после «Центрального рынка» автобусы поедут по улицам Попова, Луначарского и Комсомольскому проспекту.

В обратном направлении маршруты менять не будут. Изменения действуют до 25 апреля.

«Просим вас с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут поездок», — рассказали в Министерстве транспорта Пермского края.

Городские автобусы №№ 1, 3, 19, 32, 45, 55, 59 и 67 также будут объезжать остановку «Муравейник» в сторону Компроса.