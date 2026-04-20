Какие предметы запрещено хранить на балконе: ответ юриста

Лыжи, коробки, старые банки и прочий хлам — все это большинство россиян привыкли складировать на балконе. Однако далеко не все можно там хранить. Как предупредил юрисконсульт ПРАВОКАРД Александр Филин в беседе с KP.RU, такое захламление может привести к серьезным штрафам.
«Захламление или загромождение балкона вещами может быть расценено как нарушение требований пожарной безопасности и привести к штрафу в размере от 5 до 15 тысяч рублей с предписанием об устранении захламления собственными силами. При повторном фиксировании нарушения штраф увеличится и составит от 12 до 20 тысяч рублей», — отметил юрист.
Особенно опасно хранить легко воспламеняемые вещи: старую деревянную мебель, картон, бумагу, уголь для шашлыка и другие горючие материалы. Нельзя также заставлять балкон так, чтобы перекрывать пожарные люки и пути эвакуации.
Кроме того, на балконе категорически запрещено держать взрывоопасные предметы — газовые баллоны, канистры с бензином или растворителями. За это предусмотрены такие же штрафы, а если из-за них случится пожар или взрыв, ответственность может стать уже уголовной.
Ранее юрист Екатерина Кудряшова рассказала, что курение на балконе может обернуться штрафами и судебными исками со стороны соседей из-за табачного дыма.