На работу с комфортом. Предприятие обновляет корпоративный автобусный парк

Предприятие в Березниках обновляет корпоративный автобусный парк.
Курсировать на работу и с работы домой его сотрудники теперь будут с особым настроением. Этот ежедневный вояж станет для них более комфортным и безопасным.
Усольский калийный комбинат запустил обновление корпоративного автобусного парка. Это стало возможным благодаря заключению договора на перевозку сотрудников с новой компанией. Сегодня на линии ежедневно выходят 60 новых автобусов, которые доставляют работников из Березников, Усолья, Соликамска, Александровска, Яйвы и посёлка Шарапы.
С особой заботой.
Обновление корпоративного автобусного парка — одно из проявлений особой заботы о своих работниках руководства комбината. Каждый новый автобус теперь оснащён современными автоматическими системами отопления и кондиционирования, удобными сиденьями с обязательными ремнями безопасности. Кроме того, салоны корпоративного автобусного парка оборудованы системами видеонаблюдения для контроля безопасности нон-стоп. А для удобства пассажиров в них работают светодиодные комплексы с информацией о номере маршрута, начальных и конечных остановках.
Чтобы пассажиры могли провести время с пользой и быть в курсе всех корпоративных новостей, автобусы снабдили медиа-комплексом из двух видеоэкранов для их информирования и трансляции видеороликов. Теперь самые свежие новости о жизни предприятия и предстоящих событиях они смогут узнать по пути на работу или возвращаясь домой.
Нам по пути, присоединяйся.
Новые автобусы изменились и визуально — теперь на бортах появились яркие фотографии и запоминающиеся слоганы: «Стань частью нашей команды!», «Нам по пути, присоединяйся!» Теперь, выезжая на улицы города, корпоративный автобусный кортедж ещё больше привлекает внимание и повышает интерес к предприятию. А те горожане, кто находится в поисках работы, без труда могут позвонить по указанному на автобусе номеру телефона, чтобы узнать об актуальных вакансиях.
«Мы стремимся создать максимально комфортные условия для наших сотрудников. Обновление автобусного парка — один из важных шагов в этом направлении. Новый транспорт не только удобнее и безопаснее, но и помогает рассказать о нашем предприятии тем, кто хочет стать частью нашей команды», — рассказал генеральный директор ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» Дмитрий Токарев.
Сегодня более 4000 человек выбирают это предприятие в качестве работодателя, где забота о сотрудниках — одно из главных направлений деятельности руководства. В социальном пакете, конечно, не только бесплатная доставка на комфортабельных автобусах, но и обеспечение спецодеждой за счёт работодателя, дотация на питание в размере 300 рублей, возможность обучения за счёт предприятия, скидка на занятия спортом в городских фитнес клубах и плавательных бассейнах, оздоровительный отдых для работников и членов их семей, специальные условия на приобретение квартиры в микрорайоне «ЕвроХим». Иногородним сотрудникам предоставляется корпоративное жильё.