Асфальтобетонный завод запустили в Иркутске после зимы

«АБЗ — стратегически важное предприятие для нашего города. Оно производит практически весь объем необходимых материалов для ремонта дорог, тротуаров, мостов. Муниципальное предприятие является гарантом выполнения поставленных задач, здесь строго контролируют качество выпускаемой продукции, что позволяет экономить расходы бюджетных средств. На первом этапе основные усилия направим на восстановление асфальта после зимы. Попрошу коллег обратить особое внимание на состояние улиц в центре и закончить там ямочный ремонт к 1 мая. Дальше будем наращивать темпы по реализации нацпроекта», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.