Асфальтобетонный завод запустили в Иркутске после зимы

Это позволит приступить к ремонту автомобильных дорог большими картами: от 10 до 100 погонных метров. В первые сутки работы завода произвели более 200 тонн асфальтобетонной смеси, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Традиционно запускаем завод в середине апреля, когда наступает устойчивое тепло. Ежечасно здесь можно производить около 100 тонн. За строительный сезон объемы достигают 100 тысяч тонн. Ремонтируем большими картами участок на улице Ширямова. Также в ближайших планах — отрезок улицы Карла Маркса за “Фортуной” и Олега Кошевого», — прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Управляющий заводом Игорь Савченко напомнил, что в прошлом году на предприятии провели модернизацию: завершили капитальный ремонт сушильного барабана, усовершенствовали циркуляционные насосы маслонагревательных станций, частично поменяли запорную арматуру. Обновили ковши элеватора. Наряду с выпуском всех типов горячих асфальтобетонных смесей, включая щебеночно-мастичный асфальтобетон, здесь выпускают бетонные плиты для трамвайных путей, бортовой камень, регулировочные колодцы.
«АБЗ — стратегически важное предприятие для нашего города. Оно производит практически весь объем необходимых материалов для ремонта дорог, тротуаров, мостов. Муниципальное предприятие является гарантом выполнения поставленных задач, здесь строго контролируют качество выпускаемой продукции, что позволяет экономить расходы бюджетных средств. На первом этапе основные усилия направим на восстановление асфальта после зимы. Попрошу коллег обратить особое внимание на состояние улиц в центре и закончить там ямочный ремонт к 1 мая. Дальше будем наращивать темпы по реализации нацпроекта», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
Напомним, ямочный ремонт на отдельных участках автодорог во всех районах города начали проводить с начала апреля. На прошедшей неделе такие работы выполняли на улицах Сурнова, Аэрофлотская, Красноказачья, Северная, Зимняя, Ленская, Баррикад, Станиславского, Маршала Конева, Советская, Верхняя Набережная, бульвар Рябикова, 5-й Советский переулок.