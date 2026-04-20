Россиянам напомнили о наказании за мат на балконе

Россиянам напомнили, что крики и мат на балконе могут дорого обойтись. Даже если вы на своей территории, громкие скандалы и нецензурная брань поздним вечером легко могут обернуться штрафом или арестом. Об этом KP.RU рассказал юрисконсульт ПРАВОКАРД Александр Филин.
«За нарушение тишины и покоя граждан размер штрафа устанавливается регионом самостоятельно и варьируется от 1000 до 3000 рублей», — отметил специалист.
Эксперт добавил, что если человек не просто шумит, а еще и матерится или ведет себя вызывающе по отношению к окружающим, то штраф будет от 500 до 1000 рублей. В более серьезных случаях могут даже отправить под административный арест на срок до 15 суток.
Ранее Филин рассказал, какие предметы строго запрещено хранить на балконе. Захламление или загромождение балкона вещами может быть расценено как нарушение требований пожарной безопасности и привести к штрафу в размере от 5 до 15 тысяч рублей.