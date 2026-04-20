«Купибилет»: авиабилеты из России в Дубай за год подорожали на 40%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стоимость авиабилетов в страны Ближнего Востока в марте-апреле заметно выросла, например, перелет из России в Дубай стал дороже в среднем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», с которым ознакомился ТАСС.
«Перелеты в регион заметно подорожали. Например, стоимость билета в Дубай за год выросла на 40%: с 26 до 37 тыс. рублей. В Абу-Даби — на 19% (с 32 до почти 39 тыс. рублей), в Доху — на 17% (с 44 до 51 тыс. рублей)», — рассказали в компании.
Эксперты также сравнили спрос на перелеты в страны Ближнего Востока в марте 2025 и 2026 годов. В марте 2025 года абсолютным лидером был Дубай, на который пришлось 69% всех проданных билетов по региону. На втором месте находился Абу-Даби с 15%, на третьем — Шарджа с 4%, а Доха и Маскат замыкали пятерку с 2,5% и 1,7% соответственно. В марте 2026 года доля Дубая снизилась до 54%, в то время как доли Абу-Даби (12,5%) и Шарджи (9,5%) остались значительными, а доля Маската выросла до 5,5%, что почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Доля Дохи также увеличилась до 5%.
По данным сервиса, в апреле 2025 года лидировал Дубай с 52% всех продаж, на Абу-Даби приходилось 24% продаж, на Шарджу — 12%, Маскат — 3,5%, Доху — 2,8%. «В апреле 2026 года ожидается, что доля Дубая сохранится на уровне около 50%, доля Абу-Даби вырастет до 20%, а доля Шарджи может увеличиться до 10%. При этом ожидается двукратный рост доли Маската (до 6−7%) и Катара (до 5−6%)», — отметили в компании.
Эксперты обратили внимание на растущий интерес россиян к менее популярным направлениям. В статистике бронирований за март и апрель 2026 года появились Рас-эль-Хайма (ОАЭ), Салала (Оман), Таиф и Аль-Ула (Саудовская Аравия). «Хотя их доля пока не превышает 0,5% от общего объема, сам факт их появления свидетельствует о постепенном расширении географии поездок. Туристы все чаще присматриваются к альтернативным локациям в регионе, что может быть связано как с желанием избежать массового туризма, так и с развитием инфраструктуры в этих странах», — пояснили в сервисе.
Также фиксируется устойчивый рост спроса на Саудовскую Аравию. В марте 2025 года на Эр-Рияд, Джидду и Медину приходилось около 3% всех продаж по региону. В марте 2026 года их совокупная доля выросла до 6%, то есть удвоилась. Это может быть связано с упрощением визового режима и активным продвижением туристических возможностей страны, добавили в компании.