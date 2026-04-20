Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Купибилет»: авиабилеты из России в Дубай за год подорожали на 40%

Эксперты сервиса также обратили внимание на растущий интерес россиян к менее популярным направлениям, таким как Рас-эль-Хайма в ОАЭ и Салала в Омане.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стоимость авиабилетов в страны Ближнего Востока в марте-апреле заметно выросла, например, перелет из России в Дубай стал дороже в среднем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», с которым ознакомился ТАСС.

«Перелеты в регион заметно подорожали. Например, стоимость билета в Дубай за год выросла на 40%: с 26 до 37 тыс. рублей. В Абу-Даби — на 19% (с 32 до почти 39 тыс. рублей), в Доху — на 17% (с 44 до 51 тыс. рублей)», — рассказали в компании.

Эксперты также сравнили спрос на перелеты в страны Ближнего Востока в марте 2025 и 2026 годов. В марте 2025 года абсолютным лидером был Дубай, на который пришлось 69% всех проданных билетов по региону. На втором месте находился Абу-Даби с 15%, на третьем — Шарджа с 4%, а Доха и Маскат замыкали пятерку с 2,5% и 1,7% соответственно. В марте 2026 года доля Дубая снизилась до 54%, в то время как доли Абу-Даби (12,5%) и Шарджи (9,5%) остались значительными, а доля Маската выросла до 5,5%, что почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Доля Дохи также увеличилась до 5%.

По данным сервиса, в апреле 2025 года лидировал Дубай с 52% всех продаж, на Абу-Даби приходилось 24% продаж, на Шарджу — 12%, Маскат — 3,5%, Доху — 2,8%. «В апреле 2026 года ожидается, что доля Дубая сохранится на уровне около 50%, доля Абу-Даби вырастет до 20%, а доля Шарджи может увеличиться до 10%. При этом ожидается двукратный рост доли Маската (до 6−7%) и Катара (до 5−6%)», — отметили в компании.

Эксперты обратили внимание на растущий интерес россиян к менее популярным направлениям. В статистике бронирований за март и апрель 2026 года появились Рас-эль-Хайма (ОАЭ), Салала (Оман), Таиф и Аль-Ула (Саудовская Аравия). «Хотя их доля пока не превышает 0,5% от общего объема, сам факт их появления свидетельствует о постепенном расширении географии поездок. Туристы все чаще присматриваются к альтернативным локациям в регионе, что может быть связано как с желанием избежать массового туризма, так и с развитием инфраструктуры в этих странах», — пояснили в сервисе.

Также фиксируется устойчивый рост спроса на Саудовскую Аравию. В марте 2025 года на Эр-Рияд, Джидду и Медину приходилось около 3% всех продаж по региону. В марте 2026 года их совокупная доля выросла до 6%, то есть удвоилась. Это может быть связано с упрощением визового режима и активным продвижением туристических возможностей страны, добавили в компании.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше