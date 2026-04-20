«Купибилет»: авиабилеты из России в Дубай за год подорожали на 40%

Эксперты также сравнили спрос на перелеты в страны Ближнего Востока в марте 2025 и 2026 годов. В марте 2025 года абсолютным лидером был Дубай, на который пришлось 69% всех проданных билетов по региону. На втором месте находился Абу-Даби с 15%, на третьем — Шарджа с 4%, а Доха и Маскат замыкали пятерку с 2,5% и 1,7% соответственно. В марте 2026 года доля Дубая снизилась до 54%, в то время как доли Абу-Даби (12,5%) и Шарджи (9,5%) остались значительными, а доля Маската выросла до 5,5%, что почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Доля Дохи также увеличилась до 5%.