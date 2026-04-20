Apple продлила в РФ права на зарегистрированные 40 лет назад товарные знаки

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Американская компания Apple продлила на 10 лет срок действия исключительного права на два товарных знака, зарегистрированных впервые в 1986 году, для электронных приборов, микрочипов и электронных схем, а также компьютеров и программ для них, выяснил корреспондент ТАСС.
Среди них — товарный знак и логотип компании в виде яблока. Заявки на продление товарных знаков подавались несколько раз, в последний раз — до 2026 года. Новая дата истечения срока товарных знаков — 2036 год, следует из данных Роспатента.
В 2022 году Apple объявила о приостановке продаж своей продукции в России.
Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.