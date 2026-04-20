Александр Кудаев, Т2: «Качество связи остается универсальной валютой»

Телеком-отрасль продолжает трансформироваться под влиянием внешних и внутренних факторов, но три ключевых тренда прошлого года остаются в центре внимания в 2026-м. Это рост требований к качеству связи со стороны абонентов, курс на импортозамещение и усиление защиты пользователей в цифровой среде. На что делают ставку операторы в новых реалиях и что действительно важно клиентам, обсудили с Александром Кудаевым, директором хабаровского филиала T2.
— Александр, развивая программы лояльности и не телеком-сервисы, операторы предлагают своим абонентам больше, чем просто мобильную связь. Но качество сети — все еще фундаментальная база. Какое внимание Т2 уделяет развитию сетевой инфраструктуры, учитывая, что стартовые позиции во время запуска сети три года назад у вас были превосходные?
— Мы действительно заходили в Хабаровский край очень фундаментально. Запускали сеть, используя самые передовые технологии, строились с грандиозным размахом и большим запасом прочности. Менее чем за год мы отстроили собственную инфраструктуру, обеспечив покрытием 96% населения края. Только представьте, какой это колоссальный масштаб, учитывая размер, протяженность и другие географические особенности нашего региона. Сегодня доступ к сети Т2 есть во всех крупных городах и поселках, а также во многих малых населенных пунктах края — от Бикина на юге до Николаевска-на-Амуре на севере. И мы продолжаем развивать сеть, ведь качество связи остается универсальной валютой, без которой все дополнительные привилегии бессмысленны.
— Зачем продолжать строить сеть, если она уже достаточно охватная и крепкая?
— С каждым годом растет число абонентов, клиенты качают все больше… Да-да, даже в период временных ограничений, связанных с безопасностью, потребление мобильного интернета остается очень высоким. Плюс идет активная застройка городов, это тоже вносит свои коррективы в распределение нагрузки на сеть. Проще говоря, потребность в улучшении есть всегда. Не важно — отправляетесь вы болеть за наших амурских тигров на хоккейную арену, собираетесь покатать на сноуборде или провести пикник на природе — везде хочется оставаться на связи. Это первостепенно как для абонента, так и для оператора. Поэтому развитие сети — систематический и, можно сказать, бесконечный процесс. Нашим ребятам из технической команды скучать не приходится.
Такая тенденция характерна не только для нашего региона. В прошлом году Т2 установила 37 тысяч новых базовых станций по всей стране — это абсолютный рекорд на телеком-рынке. И в этом году тренд на развитие сети сохранится.
— В каких локациях Т2 будет наращивать покрытие и улучшать качество в Хабаровском крае?
— В фокусе внимания — конечно же, крупные города: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, Ванино, Николаевск-на-Амуре. Здесь живет большинство наших абонентов, и все они активно пользуются связью. При этом клиенты с каждым годом становятся все более требовательными к качеству звонков, скорости интернета и стабильности соединения. Перебои в работе сети недопустимы. Поэтому важно не только своевременно обслуживать инфраструктуру, но и работать на опережение. В прошлом году мы обновили 20% оборудования в городах и крупных поселках, и такая работа проводится ежегодно. Особое внимание мы уделили качеству связи в крупных торговых центрах. В Хабаровске, например, обеспечили качественным покрытием ТРЦ «Броско Молл», «На Пушкина», «Максимолл». Также мы запустили сеть в новом международном терминале аэропорта.
— Подход к развитию сети меняется в зависимости от времени года?
— Безусловно. Зимой мы традиционно отмечаем рост трафика в районе городских катков и на наших крупнейших ГЛК — «Хехцир» и «Холдоми». Поэтому заранее готовим сеть в этих местах к наплыву абонентов. Сейчас хабаровчане много времени проводят в крытых помещениях, в частности в торговых центрах. Ближе к лету жители начнут мигрировать на дачи, будут гулять в парках и выезжать на природу — поэтому мы уже сейчас уделяем внимание СНТ и пригородным зонам. В этом году сеть Т2 заиграет по-новому в СНТ «Судостроитель», «Родничок», «Стройконтейнер» в Хабаровском районе, а также в «Энергетике» и «Галичной» в Комсомольском районе. И это только начало.
— Какое оборудование используете для развития сети?
— Еще в прошлом году мы взяли курс на импортозамещение, и продолжаем ему следовать. Мы активно внедряем отечественные разработки во все процессы, от внутреннего документооборота до строительства базовых станций. Это важно для цифрового суверенитета страны. Так, в прошлом году в рамках проекта УЦН 2.0 совместно с компанией «Ростелеком» мы начали устанавливать отечественные базовые станции «Булат» в отдаленных районах. Такое оборудование работает, например, в селе Васильевка района имени Лазо в селе Свечино Хабаровского района. Российские вышки прекрасно себя зарекомендовали — поддерживают технологии 2G/4G, обеспечивая жителей голосовой связью и мобильным интернетом, работают без нареканий даже в условиях низких температур. И абоненты очень активно пользуются услугами связи, открывая для себя новый цифровой мир с огромными возможностями. Например, в той же Васильевке один клиент Т2 качает в месяц в среднем 21 Гб интернета. Это сопоставимо с объемами трафика, который потребляет среднестатистический житель Хабаровска. Конечно, если это не заядлый геймер или блогер.
— Насколько сложно обслуживать собственную сеть? И бывают ли ситуации, когда аварии или непогода выводят из строя базовую станцию?
— Обеспечить работу всех базовых станций на широко развернутой сети, с учетом капризного хабаровского климата и больших расстояний, — настоящий вызов. Но нашей команде к такому не привыкать. Обслуживание базовых станций проводится регулярно, даже в самых отдаленных локациях. И если случаются внештатные ситуации, например, отключение электричества, на каждой базовой станции у нас есть резервный источник питания. Это аккумуляторные батареи, которые поддерживают работу оборудования в течение 2−3 часов. Также есть дежурят бригады, готовые в любой момент выехать на сложный объект с дизельными генераторами. Поэтому наши абоненты остаются на связи даже в случае непредвиденных ситуаций.
— Вернемся к качеству звонков и интернета. Когда вы только заходили в Хабаровский край, во время разговоров по телефону соединение с интернетом прерывалось. После завершения звонка — восстанавливалось. Ситуация не очень комфортная, особенно если человек раздает трафик с телефона на ноутбук. Удалось ли урегулировать эти моменты?
— Мы запускали сеть без технологии 3G, которая могла бы послужить «прослойкой» между звонками и доступом к быстрому интернету. Но уже в то время стандарт 3G был устаревающим, и внедрять его было нецелесообразно. Поэтому какое-то время на старте у абонентов смартфоны автоматически переключались между технологиями 2G и 4G. Это было лишь временное неудобство, которое мы быстро устранили, запустив технологию VoLTE. Это звонки через сеть LTE, которые дали абонентам возможность серфить в интернете прямо во время разговора. А еще мы повысили качество речи и скорость дозвона. Cегодня более 63% наших абонентов пользуются бесплатной опцией VoLTE, и это один из самых высоких показателей по стране.
Логичным продолжением этой истории стал запуск другой технологии — VoWiFi. Мы предоставили клиентам возможность совершать звонки там, где сигнал может быть не устойчив, но есть сеть Wi-Fi. Например, на цокольных этажах зданий, в помещениях с толстыми стенами и даже в роуминге. При этом вызовы тарифицируются как обычный звонок и рассчитываются по тарифам домашнего региона.
— Что еще необходимо абонентам помимо качественной связи и трендовых технологий?
— Важен продукт, который, во-первых, закрывает потребности абонентов, во-вторых, является привлекательным с точки зрения выгоды. У нас, например, есть абсолютный хит — тариф «Хватит!» с тройным безлимитом: на интернет, звонки внутри сети и смс. Сейчас на него действуют специальные условия при подключении.
Также мы предлагаем клиентам других операторов лично убедиться в высоком качестве нашей сети. Они могут перейти в Т2 со своим номером и целых 6 месяцев пользоваться связью бесплатно. При этом с абонентами останется их прежний номер телефона, а вместе с ним — привязка к аккаунтам в соцсетях, банковским приложениям и подпискам на любимые сервисы. Процесс переноса номера довольно прост, достаточно написать заявление на перенос в салоне связи и дождаться подтверждения.
Еще у нас есть классное предложение для всех, кто бывает за рубежом. Мы отменили роуминг для исходящих звонков в 50-ти странах. Клиенты могут звонить на все номера России из пакета минут, включенного в тариф. Подробности есть на нашем сайте. Для хабаровчан очень актуально.
— Хочу коснуться темы телефонных номеров. Я знаю, что у Т2 есть бесплатная услуга «вечный номер», когда при новом подключении набор из 11 цифр остается с клиентом навсегда. Но насколько эти номерные емкости «чистые»? Не хотелось бы получить в наследство номер после какого-нибудь абонента, набравшего кредитов и скрывающегося от коллекторов. Знаю, что есть такие истории.
— Предположу, что это истории не наших абонентов. Большая часть номерной емкости Т2 в Хабаровском крае — «чистая», без «цифрового прошлого». То есть такие номера, которые ранее не использовались в сети ни юридическими, ни физическими лицами. Возможность стать первым владельцем номера не подразумевает дополнительных расходов — клиент вносит стандартную плату за подключение и абонентскую плату в соответствии с выбранным тарифом.
— Что насчет клиентского сервиса, насколько он сегодня важен?
— Клиенту должно быть комфортно с оператором в каждой точке контакта. Поэтому мы также активно развиваем розничную сеть. Многие люди до сих пор ценят формат живого общения, и поход в салон связи для них — показатель премиального сервиса. Поэтому мы подбираем в наши точки продаж профессиональных и внимательных сотрудников, и в целом в Хабаровском крае сегодня работает 35 наших фирменных салонов связи. Также у нас очень сильная команда личной поддержки абонентов. Недавно коллеги получили пять высших наград на престижной премии «Хрустальная гарнитура» за 2025/2026 гг. — главного профессионального конкурса в отрасли контактных центров.
— Защита абонентов в цифровой среде — тоже часть премиального сервиса?
— В наши время это скорее база. Злоумышленники постоянно осваивают новые технологии, схемы обмана и психологические приемы. Мы отслеживаем самые популярные сценарии и предупреждаем о них абонентов. К примеру, в период праздников популярными была схема с поддельными сайтами по продаже цветов с «невероятными» скидками. Или еще одна распространенная уловка — мошенники предлагают продлить действие сим-карты, «иначе связь отключат». Мы просим абонентов быть бдительными, помнить, что договор с оператором является бессрочным, и никому не отправлять свои персональные данные или коды из смс. Если у вас есть малейшие сомнения, прервите звонок и перезвоните на горячую линию оператора по официальному номеру.
В прошлом году мы даже запустили отдельную линию помощи абонентам, столкнувшимся с мошенниками. На ней клиенты могут получить консультацию и психологическую поддержку. Всего за 2025 год на эту линию поступило 280 тысяч обращений со всей страны, но это на 50% меньше, чем годом ранее — благодаря другим нашим решениям. Например, подавляющая часть мошеннических звонков блокируется нами еще на «подлете», до момента дозвона. Мы также защищаем абонентов от спама, блокируем звонки и сообщения с иностранных номеров и в целом организуем многофакторную защиту. Это целая система, которая надежно защищает абонента даже на базовом, бесплатном, уровне. Но при желании ее можно прокачать.
Мы выступаем именно за такой подход в вопросах безопасности — основанный на реальных результатах, честный к клиентам, партнерам и коллегам по рынку.
— Александр, благодарим вас за содержательный разговор.
