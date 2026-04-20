Александр Кудаев, Т2: «Качество связи остается универсальной валютой»

— Еще в прошлом году мы взяли курс на импортозамещение, и продолжаем ему следовать. Мы активно внедряем отечественные разработки во все процессы, от внутреннего документооборота до строительства базовых станций. Это важно для цифрового суверенитета страны. Так, в прошлом году в рамках проекта УЦН 2.0 совместно с компанией «Ростелеком» мы начали устанавливать отечественные базовые станции «Булат» в отдаленных районах. Такое оборудование работает, например, в селе Васильевка района имени Лазо в селе Свечино Хабаровского района. Российские вышки прекрасно себя зарекомендовали — поддерживают технологии 2G/4G, обеспечивая жителей голосовой связью и мобильным интернетом, работают без нареканий даже в условиях низких температур. И абоненты очень активно пользуются услугами связи, открывая для себя новый цифровой мир с огромными возможностями. Например, в той же Васильевке один клиент Т2 качает в месяц в среднем 21 Гб интернета. Это сопоставимо с объемами трафика, который потребляет среднестатистический житель Хабаровска. Конечно, если это не заядлый геймер или блогер.