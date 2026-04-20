В России могут поднять выплаты по ОСАГО: что известно

Законопроект о повышении максимальной выплаты по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей могут принять уже в мае. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Если получим на этой неделе документ, а на следующей неделе рассмотрим [законопроект] на комитете и вынесем его через неделю на первое чтение, думаю, что в мае его уже окончательно примут во втором и третьем чтении», — пояснил Аксаков для ТАСС.
Правительство РФ дало положительный отзыв на данный законопроект. В качестве условия кабмин рекомендовал установить дату его вступления в силу — 1 марта 2027 года.
По словам Аксакова, законопроект положительно повлияет на рынок страхования, так как повысит уровень защиты граждан.
Сейчас по ОСАГО можно получить максимум 400 тыс. рублей за имущественный ущерб. Компенсация за вред жизни и здоровью ограничена 500 тыс. рублей.
Ранее Банк России предложил изменить порядок определения расходов на восстановительный ремонт по ОСАГО.