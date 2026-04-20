Власти ДНР видят в льготной ипотеке возможность обновить рынок жилья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О планах и перспективах жилищного строительства рассказал глава республики Денис Пушилин.
«Сейчас условия такие предоставляются до 2030 года, и мы рассчитываем за этот период сделать по максимуму — построить, обновить жилье. Потребуется и будет ли такой запрос в продолжение (после 2030 года — ред.) — покажет время. Мы благодарны нашему президенту за сохранение действующей процентной ставки по ипотеке в 2%», — сказал Денис Пушилин.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
