Жилье в ДНР скупают приезжие — Пушилин назвал это нормой

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что доля местных жителей среди покупателей жилья в новых регионах составляет около 30%. Остальные сделки приходятся на приезжих, включая тех, кто уже работает и проживает на этих территориях, в том числе военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.