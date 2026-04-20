Жилье в ДНР скупают приезжие — Пушилин назвал это нормой

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что повышенный интерес к жилью в регионе со стороны приезжих является закономерным и не мешает развитию строительной отрасли. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, Донбасс привлекает внимание жителей других регионов как южная территория с перспективами развития и поддержкой федерального центра. Часть покупателей рассматривает приобретение недвижимости как инвестицию.

Пушилин отметил, что рост спроса не создает препятствий для развития строительства. По его оценке, отрасль продолжит расширяться на фоне увеличения интереса к региону.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что доля местных жителей среди покупателей жилья в новых регионах составляет около 30%. Остальные сделки приходятся на приезжих, включая тех, кто уже работает и проживает на этих территориях, в том числе военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
