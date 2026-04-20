КнААЗ передал Минобороны России очередную партию новых Су-35С

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации передала Минобороны России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Боевые самолёты, которые производят в Городе юности, прошли полный цикл заводских испытаний и тестирований в различных рабочих режимах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе и поражения расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования объектов наземной инфраструктуры.
— Эти истребители сегодня — самые результативные современные боевые машины в мире, рекордсмены по числу перехваченных военных летательных аппаратов противника. Самолеты прекрасно зарекомендовали себя в войсках. Летчики отмечают высокие характеристики Су-35С, что является самой объективной оценкой для военной техники, — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.
Многофункциональные истребители используют для перехвата воздушных целей на дальних подступах, разведки, прикрытия ударных групп и наземных объектов, уничтожения БПЛА, нанесения точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием.