КнААЗ передал Минобороны России очередную партию новых Су-35С

Истребители заступят на боевую службу после прохождения испытаний

Источник: Хабаровский край сегодня

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации передала Минобороны России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Боевые самолёты, которые производят в Городе юности, прошли полный цикл заводских испытаний и тестирований в различных рабочих режимах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе и поражения расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования объектов наземной инфраструктуры.

— Эти истребители сегодня — самые результативные современные боевые машины в мире, рекордсмены по числу перехваченных военных летательных аппаратов противника. Самолеты прекрасно зарекомендовали себя в войсках. Летчики отмечают высокие характеристики Су-35С, что является самой объективной оценкой для военной техники, — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Многофункциональные истребители используют для перехвата воздушных целей на дальних подступах, разведки, прикрытия ударных групп и наземных объектов, уничтожения БПЛА, нанесения точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием.

