Закон против реальности: почему отсрочка до 2030 года не спасет такси Дальнего Востока

«Здесь на первом плане проблема доставки. Один таксопарк из Владивостока хотел закупить полсотни Lada Vesta, но владельцам декларировали доставку через полгода. А чтобы их купить, нужно взять лизинг. И если ждать машины по шесть месяцев, то пойдут колоссальные убытки. Поэтому нужно посмотреть, что дальше будет с законом локализации. Я очень надеюсь, что его доработают. Или же будут какие-то послабления», — сообщила Зарипова в интервью «Российской газете».
Помимо прочего, она сомневается, что дальневосточники променяют Toyota Prius на Lada Granta, и призывает автопроизводителей работать над качеством. Отдельная проблема, по ее словам, — подержанные иномарки из лизинга (Hyundai, Renault, Volkswagen), которые популярны в регионах, но не могут быть включены в реестр.
Таким образом, под угрозой оказались не только праворульные «японцы», но и популярные на Дальнем Востоке подержанные европейские и корейские модели из лизинга. А значит, к 2030 году регион рискует подойти с дефицитом легальных машин и водителей — если закон не доработают.
Напомним, с 1 марта 2026 года в Приморье вступили в силу новые правила работы такси. Региональные власти получили право устанавливать квоту на количество машин в реестре и резервировать часть рынка для водителей на личных автомобилях. На 2026 год для них установлена квота в 25% от числа машин, числившихся в реестре на 28 февраля.