Закон против реальности: почему отсрочка до 2030 года не спасет такси Дальнего Востока

«Здесь на первом плане проблема доставки. Один таксопарк из Владивостока хотел закупить полсотни Lada Vesta, но владельцам декларировали доставку через полгода. А чтобы их купить, нужно взять лизинг. И если ждать машины по шесть месяцев, то пойдут колоссальные убытки. Поэтому нужно посмотреть, что дальше будет с законом локализации. Я очень надеюсь, что его доработают. Или же будут какие-то послабления», — сообщила Зарипова в интервью «Российской газете».