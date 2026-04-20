Смелые проекты Новороссии будущего

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВЭБ и Единый институт территориального планирования России разработали 15 генеральных планов и 10 проектов территориального планирования для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

К 2045 году в Донбасс и Новороссию планируется привлечь для переселения около 114 тысяч граждан РФ из других регионов за счет создания комфортных условий. На исторических территориях планируется строительство около 13 миллионов квадратных метров жилья, реконструкция и строительство более 3270 км дорог, развитие железнодорожной сети протяженностью около 430 км, строительство и модернизация 19 железнодорожных станций и восстановление 4 аэропортов. Успешная реализация запланированных проектных предложений к 2045 году позволит создать порядка 36 300 новых рабочих мест.

Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.

