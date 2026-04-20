Два крымских города пошли в топ-3 лидеров по росту доходов в РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Евпатория и Севастополь вошли в тройку российских городов, продемонстрировавших наибольший темп роста доходов в первом квартале 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.

Источник: РИА "Новости"

Рейтинг городов по темпам роста доходов составлялся среди населенных пунктов с населением от 100 тысяч человек на основе оценки этих темпов на человека в I квартале 2026 года по сравнению с этим же периодом прошлого года. В денежных доходах учитывали зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты, а также доходы от собственности и инвестиций.

«По итогам I квартала 2026 года самый высокий темп роста доходов показали Батайск (36%), Евпатория (30%) и Севастополь (27%)», — приводит РИА Новости данные исследования.

В рейтинг по темпам роста доходов также вошли Норильск (26%), Волгодонск и Новый Уренгой (по 25%), Мытищи, Жуковский и Владикавказ (по 24%).

Исследование также показало, что самый высокий уровень душевого дохода в месяц — в Москве (96 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (94 тысячи рублей), Екатеринбурге (81 тысяча рублей), Сочи (75 тысяч рублей) и Краснодаре (74 тысячи рублей).

Ранее первый замминистра экономического развития Крыма Роман Хитущенко сообщил, что в 2025 году средняя зарплата по Крыму выросла на 17% и составила более 63 тысяч рублей.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
