Выплаты по ОСАГО в РФ увеличат вчетверо — закон могут принять в мае

Законопроект об увеличении максимальных выплат по ОСАГО до 2 млн рублей может быть принят уже в мае 2026 года. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, документ планируется оперативно рассмотреть: сначала на профильном комитете, затем вынести на первое чтение. В случае соблюдения сроков окончательное принятие во втором и третьем чтениях возможно уже в мае.
Инициатива предусматривает повышение лимита выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей. В настоящее время компенсация за ущерб имуществу составляет до 400 тыс. рублей, а за вред здоровью — до 500 тыс.
Аксаков отметил, что изменения направлены на усиление защиты граждан. По его оценке, тарифы ОСАГО существенно не вырастут, поскольку основная финансовая нагрузка будет приходиться на виновников ДТП.
Ранее правительство России поддержало законопроект, предложив установить дату вступления новых норм с 1 марта 2027 года. В кабмине указали, что увеличение лимитов может привести к росту страховых премий в среднем примерно на 8%, что потребует учета при формировании бюджетов.
