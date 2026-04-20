Минимальная месячная продуктовая корзина подорожала на 2,6% за два месяца

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян в марте 2026 года выросла на 2,6% по сравнению с январем, до 7 712,4 рубля, сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».
Уточняется, что дороже всего продукты стоят на Чукотке — 19 784,4 рубля и в Камчатском крае — 13 223,5 рубля, дешевле всего — в Мордовии — 6 249 рубля и в Пензенской области — 6 516,6 рубля. В то же время стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9 141,2 рубля, в Санкт-Петербурге — 8 923,2 рубля.
Минимальная продуктовая корзина в Московской области в среднем стоит 8 260,2 рубля, в Ленинградской — 8 802,5 рубля, в Калининградской области — 8 999,1 рубля, в Татарстане — 6 799,5 рубля, в Омской области — 6 630,6 рубля, в Хабаровском крае — 10 231,1 рубля.
В ассоциации уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.