Вице-президент «Норникеля» Сергей Ткаченко: Развитие кооперации с предприятиями Красноярского края остается приоритетом для компании

О важности кооперации для успешной реализации проектов реновации Норильска сказал и вице-спикер Законодательного собрания региона Дмитрий Свиридов: «Не так давно я вернулся из Норильска, где мы посещали объекты комплексного плана социально-экономического развития Норильска, которые строятся нашими красноярскими строителями. Один из этих объектов — большая поликлиника в районе Талнах. Этот как раз тот живой пример кооперации, когда очень компетентные ребята из Красноярска, работая в Норильске, приносят пользу городу и сами приобретают хороший опыт. В целом те показатели объемов кооперации с краевым бизнесом, которые демонстрирует “Норникель”, не могут не радовать. И я вижу, что эта работа продолжается».