Вице-президент «Норникеля» Сергей Ткаченко: Развитие кооперации с предприятиями Красноярского края остается приоритетом для компании

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске «Норникель» провел совещание по развитию кооперационных связей с малым и средним бизнесом. Ежегодное мероприятие проводится в краевом центре уже в 16 раз.
Представители краевых властей, руководители подразделений «Норникеля» вместе с предприятиями малого и среднего бизнеса подводят итоги взаимодействия, обсуждают потребности компании в товарах и услугах и строят планы на будущее.
Председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев, приветствуя участников совещания, подчеркнул, что такие мероприятия принципиально важны для экономики региона: «В ходе такого тесного взаимодействия происходит выстраивание полноценных кооперационных связей между крупнейшими национальными компаниями, которые расположены на территории края, и малыми, средними компаниями, выполняющие производственные заказы такого гиганта, как “Норникель”.
Премьер отметил, что для краевых властей важно, что доля красноярских компаний в заказах «Норникеля» увеличивается.
Вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко отметил, что на сегодняшний день потребности Заполярного филиала компании в части закупок колоссальные и составляют порядка 100 млрд рублей в год, практически половину этого объема «закрывают» краевые подрядчики: «Мы не просто поддерживаем свои основные фонды, а развиваем их, повышая эффективность и надежность. Выполняя эти задачи, компания стремится способствовать и развитию региона, в том числе — через выстраивание кооперации с краевым бизнесом. Данная работа ведется с 2011 года в тесном взаимодействии с правительством Красноярского края. За 2025 год мы совершили закупки у региональных поставщиков на общую сумму 42,2 млрд рублей, при этом доля краевых предприятий в общем объеме закупок компании составила практически 40%».
Компания проводит закупки на проведение строительных и ремонтных работ, техобслуживание, инженерные изыскания, геологоразведку, медицинские услуги и т.д. Кооперация с краевым бизнесом — также часть реализации масштабных проектов компании, в том числе реновации Норильска.
Министр строительства и ЖКХ Красноярского края Максим Говорушкин напомнил: «В этом году будет пять лет, как идут работы по реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска, и уже достигнуты большие результаты. На территории Норильска построено 8 жилых домов, ведется как строительство объектов социальной сферы, так и модернизация коммунальной инфраструктуры. Планы до 2035 года очень масштабные».
О важности кооперации для успешной реализации проектов реновации Норильска сказал и вице-спикер Законодательного собрания региона Дмитрий Свиридов: «Не так давно я вернулся из Норильска, где мы посещали объекты комплексного плана социально-экономического развития Норильска, которые строятся нашими красноярскими строителями. Один из этих объектов — большая поликлиника в районе Талнах. Этот как раз тот живой пример кооперации, когда очень компетентные ребята из Красноярска, работая в Норильске, приносят пользу городу и сами приобретают хороший опыт. В целом те показатели объемов кооперации с краевым бизнесом, которые демонстрирует “Норникель”, не могут не радовать. И я вижу, что эта работа продолжается».
Другой пример взаимодействия с краевым бизнесом — ремонт специализированной горной техники «Норникеля» на площадке красноярского завода «Борус». Сюда рабочий транспорт доставляется из Заполярья по воде и проходит основательный ремонт. Решения по капремонту позволяют продлить жизнь машин в 1,5, а иногда и 2 раза.
«Данная техника разрабатывалась, проектировалась и создавалась на протяжении 20 последних лет мировыми лидерами, и в сегодняшних условиях ограничений мы вынуждены наращивать компетенции в Красноярском крае, чтобы эта техника получила второе рождение», — сказал Сергей Ткаченко.
«На нашей площадке зарождается настоящее машиностроение. Мы основательно обновляем технику, на 80% заменяя узлы и агрегаты. С нашего завода фактически выходит новая машина. Благодаря этому заказу завод уверенно смотрит в будущее, потому что мы не только нарабатываем огромный опыт, но и расширили штат высококлассных сотрудников — это конструкторы, инженеры, технологи. Растет и качество работы, так как у “Норникеля” очень высокие стандарты», — рассказал директор красноярского завода «Борус» Павел Пестриков.