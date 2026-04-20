Вьетнам рванул в топ: турэксперт рассказал, кто выиграл от кризиса на Ближнем Востоке

Резкое изменение туристических потоков на фоне ближневосточного кризиса привело к неожиданному перераспределению спроса на зарубежный отдых. Генеральный директор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов рассказал KP.RU, в каких регионах туристы стали искать альтернативы.
«Феноменально вырос спрос на Вьетнам — в 3 раза (если сравнивать с весной прошлого года). Вьетнам оттягивает туристов в том числе и у Таиланда за счет более выгодного соотношения цены и качества. На Китай спрос увеличился примерно на треть. Россия прибавила около 16%», — отметил Кобищанов.
Сначала ожидалось, что туристы после отказа от Дубая массово переориентируются на Турцию и Египет. Однако на практике многие выбрали более дальние направления. По словам экспертов, наибольшую выгоду от ситуации получили страны именно Юго-Восточной Азии.
Сейчас спрос на Турцию остается на прежнем уровне без заметного роста. По словам эксперта, многое будет зависеть от новостного фона. Любые негативные сообщения могут быстро охладить интерес туристов. При этом отели уже начинают предлагать скидки, и ближе к сезону их, вероятно, станет больше.
Напомним, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке популярный у российских туристов Дубай заметно потерял часть прежнего спроса.