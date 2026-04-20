Баллы вырастут — сенатор назвал способы увеличить пенсию

Увеличить количество пенсионных баллов можно за счет официальной занятости, отсрочки выхода на пенсию и учета отдельных жизненных периодов. Об этом сообщил сенатор СФ ФС РФ Игорь Мурог.

По его словам, ключевым фактором остается легальная работа с «белой» зарплатой. Чем выше официальный доход, тем больше страховых взносов перечисляется в Социальный фонд, что напрямую влияет на количество баллов.

Он также отметил, что перенос выхода на пенсию позволяет получить дополнительные коэффициенты. При отсрочке на пять лет начисляемые баллы увеличиваются примерно в 1,45 раза, а фиксированная выплата — более чем на треть.

Кроме того, баллы начисляются за так называемые нестраховые периоды. К ним относятся служба по призыву, уход за детьми, а также за инвалидами и пожилыми людьми.

