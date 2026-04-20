Минимальная продуктовая корзина в России выросла на 2,6% с начала года

Стоимость минимального набора продуктов питания для россиян в марте 2026 года выросла на 2,6% по сравнению с январем. Как сообщает ТАСС, средняя цена условной корзины в марте достигла 7 712,4 рубля.
Аналитики включили в расчет 33 базовых наименования: мясо и рыбу, молочную продукцию, яйца, хлеб, крупы, сахар, а также овощи и фрукты.
Традиционно самым дорогим регионом для покупки продуктов остался Дальний Восток. Максимальная стоимость корзины зафиксирована на Чукотке (19 784,4 рубля) и в Камчатском крае (13 223,5 рубля). Минимальные расходы на питание отмечены в Мордовии (6 249 рублей) и Пензенской области (6 516,6 рубля).
В Москве корзина стоит 9 141,2 рубля, в Санкт-Петербурге — 8 923,2 рубля. В Московской области — 8 260,2 рубля, в Ленинградской — 8 802,5 рубля, в Калининградской области — 8 999,1 рубля, в Татарстане — 6 799,5 рубля, в Омской области — 6 630,6 рубля, в Хабаровском крае — 10 231,1 рубля.
В середине апреля инфляция преподнесла сюрприз: по данным Росстата, за период с 7 по 13 апреля официальный рост цен составил 0%. Для сравнения с 31 марта по 6 апреля, он равнялся 0,19%. В годовом выражении инфляция к 13 апреля снизилась до 5,78%, тогда как в марте она была 5,89%.
Напомним, что в расчет берется минимальный набор питания на одного человека в месяц, который не учитывает расходы на коммунальные услуги, транспорт и непродовольственные товары.