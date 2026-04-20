МВФ удивил рейтингом: у России самый скромный госдолг среди всех стран G20

Россия завершила первый квартал 2026 года с самым низким уровнем государственного долга среди всех стран «Большой двадцатки» (G20). К такому выводу пришли аналитики Международного валютного фонда (МВФ), данные которого изучило ТАСС.
Согласно опубликованной статистике, совокупный долг российского правительства перед кредиторами составляет сейчас 19,1% от ВВП. Это абсолютный минимум в G20. Для сравнения: ближайший преследователь — Турция — имеет показатель 25,5%, а замыкает тройку «самых недолговых» Саудовская Аравия с 32,1%.
Международный валютный фонд (МВФ) — это специализированное учреждение ООН, созданное в 1944 году для наблюдения за мировой финансовой системой. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне. Фонд выполняет три главные роли: предоставляет экстренные кредиты странам с дефицитом платежного баланса, следит за курсами валют и выступает главным «диспетчером» глобальной макроэкономической статистики. Именно данные МВФ считаются золотым стандартом для сравнения экономик разных стран.
Как рассчитывается госдолг в методологии МВФ. При вычислении соотношения «госдолг / ВВП» фонд использует консолидированный подход. В числителе (госдолг) суммируются все прямые обязательства государства:
Внутренний долг (рубли, выпущенные ОФЗ, кредиты ЦБ и коммерческих банков).Внешний долг (еврооблигации, кредиты иностранных государств и международных организаций, включая сам МВФ).
Знаменатель (Валовой внутренний продукт) пересчитывается по паритету покупательной способности (ППС) или по текущим рыночным курсам — в зависимости от цели рейтинга. Низкий долг (как у России) означает высокую устойчивость бюджета: стране не нужно закладывать четверть доходов на обслуживание займов, и она может направить ресурсы на социальные или инфраструктурные проекты.
Эксперты фонда отмечают, что рекордное положение РФ в 2026 году стало следствием консервативной бюджетной политики и низкой потребности в заимствованиях на фоне стабильных цен на сырьевые товары.
Полный рейтинг G20 выглядит так (госдолг к ВВП, %):
Россия — 19,1Турция — 25,5Саудовская Аравия — 32,1Индонезия — 41,5Австралия — 50,6Южная Корея — 54,4Мексика — 62,7Германия — 64,6Аргентина — 70,4ЮАР — 78,9Индия — 83,4Бразилия — 96,5Великобритания — 103,6Китай — 106,9Канада — 110,7Франция — 118,4США — 125,8Италия — 138,4Япония — 204,4.