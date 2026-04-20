Бензин на нескольких заправках Иркутска снова подорожал

В Иркутске произошел очередной скачок цен на автомобильное топливо. Как сообщает «Байкал 24», литр АИ-92 теперь обходится водителям в 63 рубля 95 копеек. За АИ-95 просят 67 рублей 45 копеек. АИ-98 продают по 91 рублю 85 копеек, а АИ-100 — по 90 рублей 85 копеек за литр.
— На станциях еще одной крупной сети цены пока держат на прежнем уровне. Там АИ-92 и АИ-95 стоят столько же, сколько на подорожавших заправках, АИ-100 — 90 рублей 85 копеек, а дизельное топливо — 82 рубля 10 копеек, — сообщают в агентстве.
Самые высокие расценки среди известных сетей зафиксированы на АЗС еще одного крупного продавца. Там за литр АИ-92 берут 64 рубля 45 копеек, за АИ-95 — 68 рублей 45 копеек, за АИ-98 — 92 рубля 55 копеек, а дизель обходится в 83 рубля 10 копеек.