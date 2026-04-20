Россиянам рассказали способы по увеличению пенсии: вот что нужно сделать, чтобы заработать баллы

Увеличить количество пенсионных баллов можно проверенными способами. Россиянам рассказали, как увеличить социальные выплаты. Об этом сообщил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.
Важно работать официально и получать белую зарплату, так как это увеличивает страховые взносы работодателя в Социальный фонд России.
Отсрочка выхода на пенсию увеличивает премиальные коэффициенты: годовые баллы растут в 1,45 раза за пять лет, а фиксированная выплата увеличивается на 36%, напомнил Мурог.
Также сенатор напомнил, что пенсионные баллы начисляются за нестраховые периоды: срочную службу в армии, уход за детьми, инвалидами или пожилыми людьми.
Ранее KP.RU сообщил, что в России хотят повысить индексацию пенсий до 15%. С таким предложением выступили в Госдуме. Там отметили, что так можно минимизировать последствия инфляции для пенсионеров.