В Магнитогорске построят новый аэровокзал

Аэропорт Магнитогорска получит новый аэровокзальный комплекс площадью 6,1 тысячи квадратных метров. Этот вопрос стал одним из центральных на рабочей встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным директором управляющей компании «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем.
Как сообщает пресс-служба главы региона, в настоящий момент продолжается работа по модернизации объекта. Проект нового терминала уже включен в перечень приоритетных проектов «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ. Ожидается, что новый аэровокзал станет важным инфраструктурным центром для всего юга Челябинской области, повысив транспортную доступность и качество обслуживания пассажиров.
Генеральный директор «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич сообщил, что компания намерена в ближайшее время определить подрядчика для возведения объекта.
«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы продолжаем развивать инфраструктуру. В ближайшее время подведем итоги конкурса на строительство нового аэровокзального комплекса и по его итогам приступим к возведению этого важного для жителей региона объекта», — отметил Евгений Янкилевич.
Губернатор Алексей Текслер, комментируя итоги встречи, подчеркнул приоритетность аэропортовой модернизации для Южного Урала.
«Развитие аэропортовой инфраструктуры — важнейшее условие повышения транспортной доступности, деловой активности и качества жизни людей на Южном Урале. Поэтому необходимо продолжать совместно работать над тем, чтобы у жителей Челябинской области было больше возможностей для комфортных и доступных перелетов», — заявил глава региона.
Отметим, по итогам 2025 года аэропорт Магнитогорска обслужил 279 тысяч пассажиров.