Соя под угрозой — урожайность может рухнуть на 90% к 2050 году

Урожайность сои может снизиться на 64−91% к 2050 году при отсутствии технологических решений на фоне климатических изменений. Об этом сообщили в Минобрнауки России со ссылкой на результаты анализа научных исследований.
По данным ученых, аграрный сектор сегодня использует лишь около 20% потенциальной продуктивности культуры. При этом спрос на продовольствие в ближайшие 25 лет может вырасти почти на половину.
Соя остается одной из ключевых сельскохозяйственных культур: ее применяют в пищевой промышленности, производстве кормов и биотоплива. Несмотря на высокую урожайность, потенциал растения реализуется не полностью.
Исследователи считают, что основным решением станет создание новых сортов, устойчивых к различным климатическим условиям — от засухи до высокой влажности. Также важны технологии мониторинга, орошения, внесения удобрений и контроля роста растений.
Отмечается, что даже корректировка сроков посева способна частично компенсировать потери урожая. Более значительный эффект может дать селекция устойчивых сортов, способных адаптироваться к разным условиям.
Перспективным направлением ученые называют изучение диких видов сои, в которых могут содержаться гены, обеспечивающие устойчивость к стрессам и заболеваниям. Их использование позволит расширить географию выращивания культуры.
В исследовании участвовали специалисты российских и зарубежных научных центров. Результаты опубликованы в международном научном журнале.
