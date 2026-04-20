Центр Нижнего Новгорода перекроют 20 и 22 апреля на время репетиций парада

В Нижнем Новгороде 20 и 22 апреля 2026 года, в период с полуночи (00:01) до 16:00, будет введено временное перекрытие движения автотранспорта на нескольких участках. Об этом нижегородцам напомнили в ЦОДД по Нижнему Новгороду.
Ограничения затронут площадь Минина и Пожарского, в частности отрезок от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной. Также движение будет ограничено на улице Ульянова (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова) и на улице Минина (от площади Минина и Пожарского до Музейного переулка). Ограничения распространятся на Георгиевский съезд и Верхне-Волжскую набережную (от площади Минина и Пожарского до Музейного переулка).
Данные меры вводятся в связи с проведением гарнизонного строевого смотра и развода на службу личного состава МВД к параду Победы, сообщили в администрации города.
Водителям настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать свои автомобили из зон, где будут действовать ограничения. Транспортные средства, оставленные в пределах обозначенных участков, будут эвакуированы принудительно.
Объезд закрытых территорий будет возможен по соседним улицам. Автомобилистам следует заранее изучить предлагаемые схемы движения, проявить максимальное внимание на дорогах и неукоснительно следовать указаниям дорожных знаков.
