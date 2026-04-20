Челябинский аэропорт Курчатов ждет расширение

О старте проектирования второй очереди терминала с международным сектором сообщил губернатору глава «Новапорта».

Источник: 1obl.ru

Аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова, пассажиропоток которого в 2025 году составил 2,16 миллиона человек, ожидает новый этап расширения. В ближайшее время управляющая компания приступит к проектированию второй очереди терминального комплекса, сообщил на встрече с губернатором Алексеем Текслером генеральный директор «Новапорт Холдинга» Евгений Янкилевич, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Международный сектор станет продолжением действующего терминала. Это позволит расширить возможности для обслуживания зарубежных рейсов и повысить комфорт пассажиров.

Кроме того, на встрече стороны обсудили дальнейшую модернизацию магнитогорского аэропорта, а также сохранение и расширение маршрутной сети.

Особое внимание было уделено поддержке международных перевозок: отмечена важность сохранения рейса Челябинск — Минск, который пользуется высокой популярностью у южноуральцев. Также в числе приоритетов — развитие авиасообщения с Москвой, а также с аэропортами «Новапорт Холдинга» в Новосибирске, Калининграде и Минеральных Водах.

Отдельно на встрече был рассмотрен вопрос субсидирования социально значимых маршрутов. Евгений Янкилевич подчеркнул, что благодаря поддержке губернатора и правительства Челябинской области удается обеспечивать работу важнейших направлений, востребованных у жителей региона.

Комментируя итоги рабочей встречи, Алексей Текслер подчеркнул, что работа над повышением доступности южноуральцам комфортных перелетов будет продолжена.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
