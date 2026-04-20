Самозанятые нижегородцы могут сами копить себе на пенсию

Нижегородцы, работающие на себя, могут самостоятельно сформировать достойную будущую пенсию. Для этого нужно перечислять добровольные страховые взносы в Отделение Социального фонда по Нижегородской области, сообщили в ведомстве.
Если этого не делать, страховой стаж и пенсионные баллы копиться не будут, и по достижении возраста гражданину останется только социальная пенсия (она назначается на 5 лет позже и не превышает прожиточного минимума).
Чтобы начать копить стаж и баллы уже в 2026 году, необходимо подать заявление в СФР (лично или через «Госуслуги») и уплатить добровольный взнос. Минимальный взнос в год — 71 525,52 рубля, он даёт 1 год стажа и 1,037 пенсионного коэффициента. Максимальный (572 204,16 рубля) — до 8,72 коэффициента. Главное — перечислить деньги до 31 декабря текущего года. За прошлые периоды заплатить уже нельзя.
По вопросам можно обращаться в контакт-центр Отделения СФР по Нижегородской области: 8 (800) 100−00−01.