Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 апреля

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,52 тенге, евро — 553,75 тенге, рубля — 6,15 тенге.
Астана.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане — 466 тенге, продажи — 473 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане — 550 тенге, продажи — 560 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане — 5,90 тенге, продажи — 6,20 тенге.
Алматы.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы — 469,7 тенге, продажи — 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы — 551,2 тенге, продажи — 556,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,02 тенге, продажи — 6,15 тенге.
Шымкент.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 470,6 тенге, продажи — 472,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте — 552 тенге, продажи — 556,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,09 тенге, продажи — 6,16.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.