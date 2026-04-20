Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 20 апреля 2026 года (на 11:08).

Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,52 тенге, евро — 553,75 тенге, рубля — 6,15 тенге.

Астана.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Астане — 466 тенге, продажи — 473 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Астане — 550 тенге, продажи — 560 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Астане — 5,90 тенге, продажи — 6,20 тенге.

Алматы.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Алматы — 469,7 тенге, продажи — 472 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Алматы — 551,2 тенге, продажи — 556,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,02 тенге, продажи — 6,15 тенге.

Шымкент.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 470,6 тенге, продажи — 472,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Шымкенте — 552 тенге, продажи — 556,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,09 тенге, продажи — 6,16.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.