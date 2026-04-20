Биржевые цены на нефть и газ выросли на фоне обострения в Иране

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 6,7%, до $96,42, к 3:04 мск. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE Futures.
Axios отметил, что скачок цены на сырье после открытия международных рынков нивелирует значительную часть снижения цены на нефть 17 апреля, когда временно был открыт Ормузский пролив.
Это произошло на фоне атаки ВМС США на иранское грузовое судно Touska, которое пыталось прорваться через американскую блокаду, и его захвата американскими военными, указало издание. В Иране назвали это нарушением перемирия и пригрозили ответом.
Цены на газ в Европе также пошли вверх в ночь на 20 апреля. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на данные торгов, стоимость фьючерсов выросла на 11%, до €43 за 1 МВт·ч, что полностью свело на нет падение 17 апреля. По последним данным, стоимость майского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах составляет €42,1 за 1 МВт·ч.
