Биржевые цены на нефть и газ выросли на фоне обострения в Иране

По данным лондонской бирже ICE Futures, стоимость июньских фьючерсов на нефть выросла на 6,7%, до $96,42. Цена майского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время составляет €42,1 за 1 МВт·ч.

Источник: РБК

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 6,7%, до $96,42, к 3:04 мск. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Axios отметил, что скачок цены на сырье после открытия международных рынков нивелирует значительную часть снижения цены на нефть 17 апреля, когда временно был открыт Ормузский пролив.

Это произошло на фоне атаки ВМС США на иранское грузовое судно Touska, которое пыталось прорваться через американскую блокаду, и его захвата американскими военными, указало издание. В Иране назвали это нарушением перемирия и пригрозили ответом.

Цены на газ в Европе также пошли вверх в ночь на 20 апреля. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на данные торгов, стоимость фьючерсов выросла на 11%, до €43 за 1 МВт·ч, что полностью свело на нет падение 17 апреля. По последним данным, стоимость майского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах составляет €42,1 за 1 МВт·ч.

ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
