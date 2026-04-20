Самые аварийные дороги Нижегородской области назвали в МВД

В Нижегородской области были выявлены наиболее рискованные участки автомагистралей. Управление МВД по региону обнародовало статистику дорожно-транспортных происшествий, собранную по состоянию на март 2026 года, сообщили в NN.RU.
В этот список включены фрагменты федеральных и областных дорог. Среди них — отрезок трассы Нижний Новгород — Кстово, расположенный между 7-м и 8-м километрами.
Также в перечень попали участки трассы М-7, следующей по маршруту Москва — Уфа, а именно 460−461-й и 361−362-й километры. Аналогично, были выделены участки трассы М-12 на 597−598-м и 552−553-м километрах.
Кроме того, опасными были признаны отрезки пути Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород в Богородском районе (414−415 км) и Нижний Новгород — Шахунья — Киров в Краснобаковском районе (167−168 км).
Примечательно, что печально известная «долина смерти», расположенная в Кстовском районе, в топ-5 наиболее опасных зон не попала. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что на указанных участках дорог систематически происходят ДТП.
