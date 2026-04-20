В ТОР «Хабаровск» заработал цех по выпуску электроники и печатных плат БПЛА

— Наши солдаты на передовой защищают страну и каждого из нас. Мы должны сделать всё, чтобы они победили как можно быстрее. На Дальнем Востоке создали ТОР «Патриотическая» для поддержки наших бойцов. Продукция резидентов проходит испытания в боевых условиях, учитываются замечания солдат и командиров. Мы продолжим работать над тем, чтобы у наших защитников было лучшее снаряжение и оборудование, — сказал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.