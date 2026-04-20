В ТОР «Хабаровск» заработал цех по выпуску электроники и печатных плат БПЛА

Резидент ТОР «Хабаровск», специализирующийся на производстве малых ударных и разведывательных БПЛА, запустил современную линию поверхностного монтажа (SMD). Эта линия предназначена для изготовления электронных компонентов и печатных плат, необходимых как для собственных дронов, так и для наземных станций управления, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проект реализован по соглашению с КРДВ при поддержке Минвостокразвития России в рамках государственной программы поддержки ТОР «Патриотическая».
— Наши солдаты на передовой защищают страну и каждого из нас. Мы должны сделать всё, чтобы они победили как можно быстрее. На Дальнем Востоке создали ТОР «Патриотическая» для поддержки наших бойцов. Продукция резидентов проходит испытания в боевых условиях, учитываются замечания солдат и командиров. Мы продолжим работать над тем, чтобы у наших защитников было лучшее снаряжение и оборудование, — сказал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Новая линия сборки печатных плат и модулей позволяет компании увеличивать объёмы производства, улучшать качество и снижать зависимость от внешних поставщиков. Это укрепляет технологическую базу и обеспечивает нужды специальной военной операции.
— Ввод SMD-линии — важный шаг в развитии. Мы теперь производим печатные платы и модули, что увеличивает объёмы и качество продукции, а также позволяет гибко решать задачи. Мы стремимся к 100% независимости от импортных комплектующих. С 2023 года мы передали более 150 000 FPV-дронов на фронт. Благодарим КРДВ и Минвостокразвития России за поддержку, — заявил руководитель предприятия.
Сегодня производственная мощность компании достигла десятков тысяч дронов в месяц. С 2026 года резидент активно ведёт работу по созданию новых инновационных моделей БПЛА «Велес», а также локализованного БПЛА под названием «Союз».