Автоконтроль за счетами — как волгоградцам не попасть на заметку ФНС

В назначении платежа следует указывать, на какие цели переведены деньги.

Новую систему контроля за счетами волгоградцев и других россиян запускает государство. Центробанк будет анализировать операции с переводами и передавать данные о тех, что покажутся подозрительными, в Федеральную налоговую службу.

По словам адвоката Дмитрий Григориади, ключевыми признаками, на которые будет обращать внимание ЦБ РФ — системность поступлений и множество отправителей, а также несоответствие сумм официальному доходу. Цель — выявить тех, кто зарабатывает на оказании услуг, не регистрируясь как самозанятые или ИП.

«Переводы от близких родственников, подарки и возвраты долгов под контроль попадать не будут. В назначении платежа при этом следует указывать, что это именно подарок или возврат долга. Если сумма крупная — оформлять расписку», — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее в волгоградском УФНС рассказали, когда и сколько придется заплатить за доходы по вкладам.