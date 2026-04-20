Бизнес-делегация Самары посетила Узбекистан

Делегация малого и среднего бизнеса Самары провела переговоры в Ташкенте и Самарканде.

Источник: канал МАХ Ивана Носкова

Делегация малого и среднего бизнеса Самары провела первую международную встречу в Узбекистане. Переговоры с потенциальными партнерами прошли в Ташкенте и Самарканде. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

Это продолжение встреч в формате бизнес-миссий, которые мы начали проводить в прошлом году. Уверен, такая программа даст возможность предпринимателям, особенно начинающим, выйти на международный рынок.

отметил Иван Носков

В состав делегации вошли самарские предприятия, производящие станки и оборудование, строительные компании и разработчики программного обеспечения. По предварительным данным, принимающая сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Самарой в сферах станкостроения, автомобилестроения и пищевой промышленности. Итоговая информация по результатам переговоров будет опубликована позднее.