Минздрав раскрыл зарплаты главных врачей омских больниц

Оказалось, что самую высокую зарплату, как и в прошлом году, получал главврач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной — в среднем 411,6 тысячи рублей. В сравнении с прошлым годом эта сумма выросла на порядка 35 тысяч рублей. Главный врач БУЗ ОО «Клинический диагностический центр» Евгений Кармацких получал в среднем 375,6 тысячи рублей, что примерно на 52 тысячи рублей больше уровня прошлого года. Таким образом, Кармацких поднялся на вторую строчку по размеру зарплат среди омских главврачей.
Напротив, со второй на третью строчку сместился главный врач БУЗ ОО «Клиническая офтальмологическая больница имени В. П. Выходцева» Александр Выходцев — его средняя зарплата в 2025-м составила 359,4 тысячи рублей (средняя зарплата выросла на порядка 36 тысяч рублей).
Зарплата главного врача Городской клинической больницы № 1 имени А. Н. Кабанова Вячеслава Егоренко составила порядка 347,2 тысячи рублей, увеличившись примерно на 44 тысячи рублей.
Главврачи центральных районных больниц получают в среднем от 120 до 220 тысяч рублей в месяц. Например, зарплат главного врача Любинской ЦРБ Татьяны Тешкиной в прошлом году составляла в среднем 120,4 тысячи рублей; а главврача Калачинской ЦРБ Татьяны Харлановой — 219,5 тысячи рублей.
Данные о зарплате всех главврачей и руководства учреждений, подведомственных региональному Минздраву, можно здесь.