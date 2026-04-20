Минздрав раскрыл зарплаты главных врачей омских больниц

Оказалось, что самую высокую зарплату, как и в прошлом году, получал главврач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной — в среднем 411,6 тысячи рублей. В сравнении с прошлым годом эта сумма выросла на порядка 35 тысяч рублей. Главный врач БУЗ ОО «Клинический диагностический центр» Евгений Кармацких получал в среднем 375,6 тысячи рублей, что примерно на 52 тысячи рублей больше уровня прошлого года. Таким образом, Кармацких поднялся на вторую строчку по размеру зарплат среди омских главврачей.