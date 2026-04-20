В Волгограде быстрее всего зарплата растет у сварщиков, курьеров и монтажников

В Волгоградской области за прошедший год средняя предлагаемая работодателями зарплата выросла на 18%. По данным hh.ru, в первом квартале 2026 средняя зарплата, на которую искали работников в регионе, выросла на 67 400. Эксперты анализировали банк вакансий. Заметнее всего предлагаемая зарплата выросла у сварщиков, курьеров и монтажников.
Если год назад сварщиков в Волгоградской области искали на зарплату 117 500 рублей, в январе этого года в вакансиях уже была цифра 286 тысяч. То есть предлагаемая зарплата выросла на 143%. Курьерам готовы платить 160 тысяч, хотя год назад искали на зарплату в 100 тысяч. Монтажникам готовы платить 166 500 рублей, предложение выросло на 49%.
Также высокую зарплату предлагают руководителю строительных проектов — 180 тысяч, научным специалистам — 92 тысячи. Год назад таких сотрудников искали на зарплату в 50 тысяч.
Предлагаемый заработок, по данным агентства, сильно (на 30 и более тысяч) вырос в Волгоградской области у программистов, электромонтажников, маляров, разнорабочих и автослесарей.