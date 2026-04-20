На «Восточной верфи» во Владивостоке спустили на воду краболов «Ительмен»

Серия началась в ноябре 2019 года, когда на «Восточной верфи» заложили первый дальневосточный краболов «Охотск». В сентябре 2021 года это судно передали заказчику. В 2020 году на стапелях верфи заложили ещё три судна — «Аян», «Хабаровск» и «Шантар». Сейчас эти краболовы работают на промысле и используются для вылова и транспортировки краба. Позже заказчику передали пятое судно серии «Пума» — его спуск и достройка также прошли на «Восточной верфи». Девятый краболов серии «Сентен» заложили 22 июня 2023 года, а 11 марта 2026 года его передали заказчику — компании «Север».