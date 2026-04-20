На «Восточной верфи» во Владивостоке спустили на воду краболов «Ительмен»

Во Владивостоке на «Восточной верфи» спустили на воду краболовное судно «Ительмен», которое стало десятым в серии таких судов, построенных на предприятии по программе инвестиционных квот. По информации АО «Объединённая судостроительная корпорация», краболов рассчитан на добычу краба и доставку улова на берег как в живом виде, так и после заморозки в море.
Церемония прошла на территории «Восточной верфи». В ней участвовали министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин, заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин, а также руководство и сотрудники завода.
«Ительмен» — десятое судно в серии краболовов, которую строят на предприятии по государственной программе инвестиционных квот для обновления рыбопромыслового флота. Концепция проекта предусматривает универсальный модульный комплекс: судно может работать как на доставку живого краба, так и на переработку улова с заморозкой продукции в море и дальнейшей транспортировкой на берег.
Серия началась в ноябре 2019 года, когда на «Восточной верфи» заложили первый дальневосточный краболов «Охотск». В сентябре 2021 года это судно передали заказчику. В 2020 году на стапелях верфи заложили ещё три судна — «Аян», «Хабаровск» и «Шантар». Сейчас эти краболовы работают на промысле и используются для вылова и транспортировки краба. Позже заказчику передали пятое судно серии «Пума» — его спуск и достройка также прошли на «Восточной верфи». Девятый краболов серии «Сентен» заложили 22 июня 2023 года, а 11 марта 2026 года его передали заказчику — компании «Север».
