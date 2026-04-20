Доля российских марок авто обогнала китайские в Нижегородской области

Спрос на новые автомобили в Нижегородской области в I квартале 2026 года вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные Авито Авто.
Средняя цена — 2,99 млн рублей.
Чаще всего нижегородцы рассматривали новые автомобили стоимостью 1−2 млн рублей.
Доля автомобилей российских марок в предложении составила 48,3% против 26,8% годом ранее. Одновременно доля новых китайских автомобилей снизилась с 67,1% до 44,7%.
Эксперты связывают эту динамику с появлением на рынке новых условно российских брендов, например, таких как TENET (стоимостью от 2−3 млн рублей).
При этом LADA сохраняет крупнейшую долю среди российских брендов — 56%. Лидеры по интересу у пользователей платформы в Нижегородской области — LADA Granta, TENET T4 и LADA Niva Legend. В топ-5 также вошли LADA Niva Travel и LADA Vesta. Высокой популярностью пользуются HAVAL Jolion, TENET T7, FAW Bestune T77 и LADA Iskra.
«Если в начале прошлого года российские автомобили занимали менее 30% предложения по стране, то сейчас это уже почти каждое второе объявление на платформе», — рассказал руководитель аналитики Авито Авто Дмитрий Перец.
Кроме того, аналитики фиксируют рост доли автомобилей с электрическими и гибридными силовыми установками.
