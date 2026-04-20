В России хотят снизить рост цен на некоторые категории товаров: о чем речь

В России выступили с предложением по снижению роста цен на некоторые товары. Речь идет о позициях на маркетплейсах с доставкой из-за рубежа. Отмечается, что НДС на социально значимые иностранные товары через интернет-магазины нужно снизить. Такое предложение выдвинуло Минэкономразвития (МЭР), сообщают «Ведомости».