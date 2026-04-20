В России хотят снизить рост цен на некоторые категории товаров: о чем речь

В России выступили с предложением по снижению роста цен на некоторые товары. Речь идет о позициях на маркетплейсах с доставкой из-за рубежа. Отмечается, что НДС на социально значимые иностранные товары через интернет-магазины нужно снизить. Такое предложение выдвинуло Минэкономразвития (МЭР), сообщают «Ведомости».
В министерстве считают, что ставки для онлайн-заказов определённых товаров должны быть: 3% в 2027 году, 6% в 2028-м и 10% в 2029-м.
Письмо замглавы МЭР Татьяны Илюшниковой в Минфин — ответ на законопроект о поэтапном введении НДС на импорт через электронные площадки. Предлагается повысить ставку с нуля до 7, 14 и 22%.
Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме хотят ограничить наценку на 25 видов социально значимых продуктов. Она не должна превышать 15%. Причем речь идет о позициях, которые входят в базовую корзину.