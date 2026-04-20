Изменились правила распределения квот на вывоз говядины из Казахстана

Принят приказ министра сельского хозяйства от 13 апреля 2026 года, которым вносятся изменения в части вывоза мяса крупного рогатого скота с территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, уточняется, что размер квоты на одно лицо устанавливается в зависимости от мощности откормочной площадки в следующих размерах:

при мощности откормочной площадки от 500 голов — 100 тонн; при мощности откормочной площадки от 10 000 голов — 2000 тонн; при мощности откормочной площадки от 15 000 голов — 3000 тонн; при мощности откормочной площадки от 20 000 голов — 4000 тонн; при мощности откормочной площадки от 50 000 голов — 10 000 тонн.

При этом добавлено:

при мощности откормочной площадки от 1000 голов — 200 тонн; при мощности откормочной площадки от 2000 голов — 400 тонн; при мощности откормочной площадки от 3000 голов — 600 тонн; при мощности откормочной площадки от 4000 голов — 800 тонн;при мощности откормочной площадки от 5000 голов — 1000 тонн.

Уточняется, что квота распределяется на мясо КРС мясоперерабатывающим предприятиям, использующим поголовье собственной откормочной площадки, а также откормочным площадкам мощностью не менее 5000 голов, осуществляющим переработку на основании договора с мясоперерабатывающим предприятием.

Квота распределяется физическим или юридическим лицам (в том числе экспортным компаниям), соответствующим следующим критериям:

  • наличие внешнеэкономических контрактов;
  • наличие у крупного рогатого скота идентификации в виде ушных бирок с радиочастотной меткой (RFID);
  • наличие крупного рогатого скота в возрасте не менее 12 месяцев, зарегистрированного в базе данных идентификации сельскохозяйственных животных, с длительностью откорма не менее четырех месяцев;
  • наличие собственной откормочной площадки, имеющей учетный номер, с единовременной мощностью:

— не менее 500 голов крупного рогатого скота — для субъектов, имеющих собственное мясоперерабатывающее предприятие;

— не менее 5000 голов крупного рогатого скота — для откормочных площадок, имеющих собственное мясоперерабатывающее предприятие или осуществляющих экспорт через сторонние мясоперерабатывающие предприятия на основании договора переработки;

  • расчет объема квоты на момент распределения определяется исходя из среднего убойного веса 200 килограммов на одну голову;
  • допускается принятие откормочными площадками готового контингента в возрасте от 18 месяцев в объеме не более 20 процентов от установленной мощности откормочных площадок.

Приказ вводится в действие с 28 апреля 2026 года.