Сварщикам в Волгограде подняли зарплаты на 168 тысяч

Волгоградцам, которые ищут работу или планируют сменить профессию, стоит присмотреться к свежим данным hh.ru. В первом квартале 2026 года медианная зарплата в вакансиях по региону достигла 67 400 рублей — это на 10 500 рублей, или 18%, больше, чем год назад.
Лидерами по росту предложений стали сварщики: им теперь готовы платить на 168 500 рублей больше, чем в начале 2025-го. В цифрах — 286 000 рублей против 117 500. На втором месте курьеры (+60 000 рублей, до 160 000), на третьем — монтажники (+55 100 рублей, до 166 500). Также заметно подросли предложения для руководителей стройпроектов (+55 000 рублей) и научных специалистов (+42 000 рублей).
Больше всего доходы повысились у синих воротничков — рынок остро нуждается в таких кадрах, — отмечают аналитики. В топ-10 по росту также вошли программисты (+37 200 рублей), электромонтажники (+35 800), маляры (+34 000), разнорабочие (+30 000) и автослесари (+29 500).
Если смотреть по отраслям, щедрее всего работодатели стали в строительстве (+37%, или +32 300 рублей к медиане). Именно эта сфера вышла на первое место по уровню предложений — 120 400 рублей в среднем. Напротив, самые скромные цифры остаются в науке и образовании: 51 000 рублей в первом квартале 2026 года против 44 000 годом ранее.
Также в лидерах по росту зарплатных предложений — административный персонал (+37%), рабочий персонал (+29%), транспорт и логистика (+26%), сфера услуг и домашний персонал (+25%), сельское хозяйство (+23%).
