Задолженность по кредитам жителей Нижегородской области составила 3,66%

Согласно исследованию, проведенному «РИА Новости» с использованием информации Центробанка и Росстата, Нижегородская область занимает девятую позицию среди регионов России по объему просроченных долгов граждан.
На начало марта текущего года, уровень невыплаченных в срок обязательств в Нижегородской области составил 3,66%. Общий долг жителей региона перед банками достиг 388 тысяч рублей на каждого трудоспособного гражданина.
Лидерами антирейтинга стали Севастополь, Крым и Санкт-Петербург с показателями просроченной задолженности 2,67%, 3,16% и 3,23% соответственно. Наибольшая доля неисполненных вовремя обязательств отмечена в Республике Ингушетия, где она достигла 25,51%.
Ранее понижение кредитного рейтинга региона прокомментировал нижегородский минфин.