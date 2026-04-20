В обход Мурино и Нового Девяткино построят новую дорогу

Власти Ленинградской области одобрили изменения в документации по планировке территории транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Об этом сообщил Online47. Поводом для этого стало развитие дорожной инфраструктуры на одном из наиболее загруженных направлений. Ожидается, что в результате построят новый участок дороги — выход из Петербурга от КАД в обход Мурино и Нового Девяткино, который станет частью трассы Петербург — Матокса в створе Гражданского проспекта.