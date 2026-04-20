Приморье лидирует по льготной ипотеке в ДФО

В Приморском крае оформляют каждый третий заем.

Источник: Комсомольская правда

Приморский край занимает первое место среди регионов Дальнего Востока по числу выданных льготных ипотечных кредитов. Объем финансирования по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» превысил один триллион рублей, при этом каждый третий заем в округе оформлен именно в Приморье — всего 47 454 кредита. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Программа, запущенная в 2019 году, остается одной из самых доступных в стране: ставка от 2% годовых, срок кредитования до 20 лет, максимальная сумма — девять миллионов рублей. Средний возраст участников — 30−40 лет, а большинство заемщиков выбирают квартиры в новостройках или готовые дома. Около 12% льготников направляют средства на строительство или покупку индивидуальных домов.

Как отметил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, программа направлена на повышение качества жизни, снижение стоимости жилья и поддержку строительной отрасли. Ипотека под 2% стала реальным инструментом для улучшения жилищных условий, и решение о ее продлении получило широкую поддержку.

Ранее «КП» писала, что во Владивостоке рассмотрят дело о хищении денег при поставке медоборудования.

